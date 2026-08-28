Путин назвал главным приоритетом развития России благополучие граждан

Валентина Литвяк

Каких граждан? ОПГ диаспоры, цыгане, депутаты и прочие олигархи, продажные судьи и полицейские живут припеваючи. Остальной народ пусть готовится в земле, Пока русские мужчины гибнут на фронт , мирное население ежедневно гибнет в тылу. При этом население ЕС ни разу не пострадало. Так кто варит Россию. Окраину уже сварили. и доедают