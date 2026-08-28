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Пятый канал

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Путин назвал главным приоритетом развития России благополучие граждан

Путин назвал главным приоритетом развития России благополучие граждан

Человек и семья должны находиться в центре всех программ и решений по развитию страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.

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Комментарии
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Валентина Литвяк
Каких граждан?  ОПГ диаспоры, цыгане, депутаты и прочие олигархи, продажные судьи и полицейские  живут припеваючи.      Остальной народ   пусть готовится в земле, Пока русские мужчины гибнут на фронт , мирное население ежедневно гибнет в  тылу. При этом население ЕС  ни разу не пострадало. Так кто варит Россию. Окраину уже сварили. и доедают
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4 н.
СТ
Сергей Трошин
А благополучие граждан, как выяснилось, сильно зависит от наличия на АЗС не дорогого бензина...
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4 н.