Человек и семья должны находиться в центре всех программ и решений по развитию страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.
Путин назвал главным приоритетом развития России благополучие граждан
Комментарии
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Валентина Литвяк
Каких граждан? ОПГ диаспоры, цыгане, депутаты и прочие олигархи, продажные судьи и полицейские живут припеваючи. Остальной народ пусть готовится в земле, Пока русские мужчины гибнут на фронт , мирное население ежедневно гибнет в тылу. При этом население ЕС ни разу не пострадало. Так кто варит Россию. Окраину уже сварили. и доедают
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4 н.
СТ
Сергей Трошин
А благополучие граждан, как выяснилось, сильно зависит от наличия на АЗС не дорогого бензина...
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4 н.
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