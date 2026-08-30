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Регионы России

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Песков: Европа создает образ врага в лице России для оправдания увеличения оборонных расходов

Песков: Европа создает образ врага в лице России для оправдания увеличения оборонных расходов

Песков пояснил, что после отказа от дешевого «американского зонтика» в сфере безопасности европейские страны вынуждены формировать собственную оборонную идентичность.

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