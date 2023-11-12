Чем фантазии Залужного отличаются от фантазий Зеленского

@ Ukrainian Presidential Press Service/ REUTERS Tекст: Дмитрий Бавырин Военное командование Украины по-прежнему считает победу над Россией достижимой целью, но, в отличие от политического руководства в Киеве, признало поражение в кампании 2023 года.
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