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Вечерний Новосибирск

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Мэрия Новосибирска снесет 30 автобусных остановок за месяц

Мэрия Новосибирска снесет 30 автобусных остановок за месяц

Заказчиком выступил муниципальный «Городской центр организации дорожного движения». Согласно документам, подрядчик демонтирует 30 остановочных павильонов с урнами и знаками, вывезет мусор и благоустроит территорию.

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