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Три землетрясения произошли на Дальнем Востоке

Три землетрясения произошли на Дальнем Востоке

Утром, 1 июня, на Сахалине было зарегистрировано два землетрясения. Одно из них началось в 09:44 по местному времени.

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