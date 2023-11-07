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Запад взял вектор на разжигание конфликтов внутри России

Запад взял вектор на разжигание конфликтов внутри России

ФОТО: JOSEPH/SHUTTERSTOCK.COM АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ "МЕСТЬ РОДИТЕЛЕЙ-МИГРАНТОВ": ЗАСТУПИЛСЯ ЗА РУССКОГО МАЛЬЧИКА И СТАЛ ЭКСТРЕМИСТОМ В Ростове-на-Дону несколько школьников "неславянской внешности" набросились на русского паренька на школьном дворе, хотели его избить.

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