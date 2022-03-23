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Скопление грузовых фур на погранпереходах Польша — Белоруссия постепенно рассасывается

Скопление грузовых фур на погранпереходах Польша — Белоруссия постепенно рассасывается

На самом крупном пункте пропуска в Козловичах завершились протесты активистов. Сейчас дальнобойщиков стали пропускать, в очереди остается около 200 фурПробки из фур на погранпереходах между Польшей и Белоруссией медленно, но верно разъезжаются.

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