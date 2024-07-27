В Андреапольском округе школьники приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница»

В летнем школьном лагере дневного пребывания в Андреапольском округе прошла военно-спортивная игра «Зарница», сообщила местная администрация 26 июля со ссылкой на паблик Вконтакте «Институт усовершенствования учителей | ТОИУУ».
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