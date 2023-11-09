Хуситы взяли на себя ответственность за новый обстрел Эйлата в Израиле

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) взяло на себя ответственность за новый обстрел баллистическими ракетами по нескольким целям на юге Израиля, включая военные объекты в городе Эйлат.
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