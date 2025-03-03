Tank 300 2025 года официально раскрыт: все подробности и фото нового внедорожника

Запуск рестайлинговой версии рамного Tank 300 в Китае был анонсирован чуть ранее. Теперь концерн Great Wall Motor (GWM) официально вывел на рынок свой Tank 300 нового, 2025-го, модельного года: внедорожник доступен в Поднебесной для бронирования, с ….