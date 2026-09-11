БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Китай переписал правила морского боя, создав мощнейший в мире флот палубных БПЛА

Китай переписал правила морского боя, создав мощнейший в мире флот палубных БПЛА

Тяжелый ударный беспилотник GJ-21 поражает воображение экспертов всего мира Дмитрий Капустин Фото: цитата видео НОАК «скрестила» два вида вооружений, которые раньше казались абсолютно разными.

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