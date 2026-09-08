В кинотеатре «Сатурн» покажут фильм «У края бездны»

10 сентября в кинотеатре Москино «Сатурн» (улица Снежная, дом 18, станция метро «Свиблово») состоится открытый показ документального фильма «У края бездны».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СК Выставка-конкурс ...
- Сообщество неравн...
- Самокатчики столк...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым