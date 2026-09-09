Текст дня, подтверждающий ту аксиому, что соплежуйство до добра не доведёт и что Русским надо было отвечать"В период президентства Джо Байдена в США был страх перед тем, что Россия может использовать ядерное оружие, из-за чего Штаты затягивали с поставками вооружений Киеву, рассказал в беседе с «Ъ» заслуженный профессор факультета политологии Чикагского университета имени Р.
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