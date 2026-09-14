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Иркутск Сегодня

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19 дворов ремонтируют в Ленинском округе Иркутска

Осенью в Иркутске продолжается ремонт дворов. В Ленинском округе в этом году планируют обновить 19 дворов за счет средств фонда поддержки избирательных округов, предусмотренных в городском бюджете.

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