«Радостно, когда появляются такие новые имена»: российские борцы завоевали 14 медалей на чемпионате Европы

Сборная России по борьбе завоевала 14 медалей на завершившемся в Бухаресте чемпионате Европы. Несмотря на отсутствие ряда лидеров из-за проблем с визами, национальная команда заняла третье место по общему числу наград и четвёртое — по золотым.