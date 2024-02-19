«Радостно, когда появляются такие новые имена»: российские борцы завоевали 14 медалей на чемпионате Европы

Сборная России по борьбе завоевала 14 медалей на завершившемся в Бухаресте чемпионате Европы. Несмотря на отсутствие ряда лидеров из-за проблем с визами, национальная команда заняла третье место по общему числу наград и четвёртое — по золотым.
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