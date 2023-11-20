Состоялись IX епархиальные образовательные чтения ´Православие и отечественная культура´Это главный ежегодный форум года собрал представителей городской власти, духовенства, учреждений культуры, образования, медицины, воинских частей, учащуюся молодежь, общественность.
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