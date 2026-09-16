Финляндия направит Украине военную помощь на 290 миллионов евро

Финляндия передаст Украине 34‑й пакет военной помощи стоимостью около 290 миллионов евро. Об этом сообщило Министерство обороны республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Новая роль Зеленс...
- ЕС больше не буде...
- Восточный поворот...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым