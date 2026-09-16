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Финляндия направит Украине военную помощь на 290 миллионов евро

Финляндия направит Украине военную помощь на 290 миллионов евро

Финляндия передаст Украине 34‑й пакет военной помощи стоимостью около 290 миллионов евро. Об этом сообщило Министерство обороны республики.

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