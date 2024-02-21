Хуситы прокомментировали начало миссии ЕС в Красном море

В «Ансар Аллах» не станут наносить удары по кораблям европейской коалиции в Красном море. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал заместитель главы информационного департамента йеменского движения Наср ад-Дин Амер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии