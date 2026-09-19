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Царьград

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IBU избрал Тима Фарчика президентом на конгрессе в Германии

IBU избрал Тима Фарчика президентом на конгрессе в Германии

Тим Фарчник из Словении стал новым президентом Международного союза биатлонистов (IBU), избранным на конгрессе организации в Берхтесгадене, Германия.

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