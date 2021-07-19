Врачи объяснили, как определить опасный уровень сахара в крови по ладоням

Врачи из Великобритании объяснили, как по ладоням определить опасный уровень сахара в крови.По словам медиков, у людей, которые страдают диабетом, появляется синдром жесткой руки, или диабетическая хироартропания, когда суставы теряют подвижность.
Врачи из Великобритании объяснили, как по ладоням определить опасный уровень сахара в крови.По словам медиков, у людей, которые страдают диабетом, появляется синдром жесткой руки, или диабетическая хироартропания, когда суставы теряют подвижность.
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