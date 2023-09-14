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Эксперт рассказал о причинах провала ВФУ на донецком направлении

Эксперт рассказал о причинах провала ВФУ на донецком направлении

Вооруженные формирования Украины посчитали, что в районе Клещеевки наша оборона ослабла и можно попытаться ее взять, выбив наших военнослужащих с господствующих высот, но понесли большие потери рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

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