Эксперт рассказал о причинах провала ВФУ на донецком направлении

Вооруженные формирования Украины посчитали, что в районе Клещеевки наша оборона ослабла и можно попытаться ее взять, выбив наших военнослужащих с господствующих высот, но понесли большие потери рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.