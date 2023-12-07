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III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Дагестанский омбудсмен провёл образовательный бизнес-завтрак для предпринимателей

Дагестанский омбудсмен провёл образовательный бизнес-завтрак для предпринимателей

5 декабря уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан Мурад Далгатов совместно с руководителем Общественной приёмной Уполномоченного Джамилей Мелесовой провели образовательную бизнес-встречу для предпринимателей.

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