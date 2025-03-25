Врач Верба: пять групп людей имеют повышенный риск тромбоза при перелете

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, курильщики, беременные, женщины, которые принимают оральные контрацептивы, и спортсмены, которые находятся на стадии "сушки", имеют повышенный риск образования тромбов из-за перелетов, рассказала "Газете.
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