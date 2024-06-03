Русская весна
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Русская весна

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В Великобритании заявили о готовности применить ядерное оружие

В Великобритании заявили о готовности применить ядерное оружие

Лидер оппозиционной в Британии Лейбористской партии Кир Стармер в рамках предвыборной кампании заявил, что в случае прихода к власти он будет готов применить ядерное оружие, если того потребуют обстоятельства.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Ой ой ой какие ,,ГРОЗНЫЕ,, АНИКА-ВОЯКИ ,  это пред  КЕМ  они так  ХРАБРЯТСА ...???? А  НИЧЕГО  что  НАГЛОСАКСКОЙ  СВОЛОТЕ НЕКУДА БЕЖАТЬ  с  ПРОКЛЯТОГО  острова и что от него  ОСТАНЕТСА ЛИШЬ ПЛАВЛЕННЫЙ ПЕСОЧЕК  , ДАЖЕ ГАЛЬКИ НЕ БУДЕТ ......!!!??!!!
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