В Великобритании заявили о готовности применить ядерное оружие

Гарий Щерба

Ой ой ой какие ,,ГРОЗНЫЕ,, АНИКА-ВОЯКИ , это пред КЕМ они так ХРАБРЯТСА ...???? А НИЧЕГО что НАГЛОСАКСКОЙ СВОЛОТЕ НЕКУДА БЕЖАТЬ с ПРОКЛЯТОГО острова и что от него ОСТАНЕТСА ЛИШЬ ПЛАВЛЕННЫЙ ПЕСОЧЕК , ДАЖЕ ГАЛЬКИ НЕ БУДЕТ ......!!!??!!!