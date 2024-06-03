В Великобритании заявили о готовности применить ядерное оружие

Лидер оппозиционной в Британии Лейбористской партии Кир Стармер в рамках предвыборной кампании заявил, что в случае прихода к власти он будет готов применить ядерное оружие, если того потребуют обстоятельства.
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