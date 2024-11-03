Фото: АГН Москва Важные новости России за неделю сообщают о том, что Дмитрий Медведев высказал свои размышления относительно предстоящих выборов в Соединенных Штатах, подчеркнув, что итог голосования не окажет существенного влияния на российско-американские отношения.