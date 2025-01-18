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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Новак Джокович: «Лехечка – один из самых физически подготовленных парней в туре. Его подачу недооценивают, а это мощное оружие»

Новак Джокович: «Лехечка – один из самых физически подготовленных парней в туре. Его подачу недооценивают, а это мощное оружие»

После победы над Томашем Махачем (6:1, 6:4, 6:4) он сыграет с Иржи Лехечкой. «Лехечка в очень хорошей форме.

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