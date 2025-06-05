В России определили признаки неиспользуемых земель

Об этом сообщили в Управлении Росреестра по Смоленской области. Документ разработан в рамках закона от 1 марта, по которому владелец должен привести участок в порядок в течение трех лет с момента покупки или вступления закона в силу.
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