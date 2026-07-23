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Царьград

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Новое лицо девочки в "маске Бэтмена" создали в России: Как теперь выглядит Луна Феннер?

Новое лицо девочки в "маске Бэтмена" создали в России: Как теперь выглядит Луна Феннер?

Русские хирурги продолжают возвращать лицо пятилетней Луне Феннер из США. Девочка, родившаяся с гигантским пигментным невусом, похожим на маску Бэтмена, перенесла очередную операцию — на этот раз в Санкт-Петербурге.

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