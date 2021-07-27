Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВЛАДИСЛАВ
    Комику Зеленскому про Крым: "жаль только жить в эту пору "прекрасную" уж не придётся ни мне ни тебе". А-ха-ха-ха!!!!!...В Госдуме отреаги...
  • галина
    Зеленский плохо учился в школе. Крым всегда был российским.«Жалкое зрелище»:...
  • Анатолий
    Крым про базарили горе руководство Украины в 2014 году и навсегда. Хватит врать народу Украины про возврат Крыма в Ук...Зеленский сделал ...

Вниманию граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся 17 июня 2021 года в связи с обильным выпадением осадков и подтопления на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым!

Вниманию граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся 17 июня 2021 года в связи с обильным выпадением осадков и подтопления на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым!

Постановлениями Администрации города Керчи от 21 июня 2021 г. №927/1-п и №928/1-п утверждены Порядки расходования средств, поступивших в бюджет муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым из резервного фонда Совета министров Республики Крым для финансового обеспечения и (или) возмещения непредвиденных расходов для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся 17 июня 2021 года в связи с обильным выпадением осадков и подтопления на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх