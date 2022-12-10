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Адесанья про бой Блахович – Анкалаев: «Опыт Яна поможет ему пройти через это»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился ожиданиями от боя между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.

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