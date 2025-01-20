Музыка: 4 брака «шальной императрицы»: Почему Ирина Аллегрова так и не смогла построить личное счастье

20 января отмечает свой день рождения замечательная певица Ирина Аллегрова. Статная красавица с копной белокурых волос, сильным голосом и манящим взглядом, «шальная императрица» советской эстрады, легендарная «угонщица» – это всё о ней, исполнительнице, чьи песни разбирали на цитаты.