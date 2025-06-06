Политика как он...
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Политика как она есть

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«Столько слез и отчаяния»: обманутая невестка Валерии поделилась бедой

«Столько слез и отчаяния»: обманутая невестка Валерии поделилась бедой

Недавно родившая Лиана Шульгина призналась, что мошенники довели ее до слез. Невестка Валерии рассказала об инциденте в соцсети.

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