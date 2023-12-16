В Общественной палате заявили о поддержке Путина на выборах 2024 года

Поддержка Владимира Путина на посту президента России в 2024 году является запросом людей, в том числе бойцов СВО, заявил первый заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ Александр Малькевич.
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