Здесь можно проследить за стартом ракеты «Союз МС-27» к МКС с международным экипажем

8 апреля в 08:47 по московскому времени с космодрома Байконур стартует пилотируемый корабль «Союз МС-27», который доставит экипаж 73-й долговременной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС).
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