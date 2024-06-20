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В F.A.C.C.T. обнаружили 1300 доменов, распространяющих по России шпионское ПО

В F.A.C.C.T. обнаружили 1300 доменов, распространяющих по России шпионское ПО

Аналитикам F.A.C.C.T., российской компании, специализирующейся на противодействии киберпреступности, удалось выявить сеть из более чем 1300 доменов, которые распространяли вредоносные программы, маскируясь под популярные утилиты и офисные приложения вместе с ключами активации или активаторами.

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