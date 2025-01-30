❗️В Вашингтоне в Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана столкнулись в воздухе пассажирский самолет и военный вертолет UH-60 Black Hawk.
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❗️В Вашингтоне в Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана столкнулись в воздухе пассажирский самолет и военный вертолет UH-60 Black Hawk.
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