89 тысяч пенсионеров Иркутской области получили надбавки автоматически

Отделение Социального фонда России беззаявительно установило надбавки за уход 89 тысячам пенсионеров Иркутской области, включая 64 тысячи достигших 80 лет и 25 тысяч инвалидов 1 группы, сообщили в пресс-службе ОСФР по региону.
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