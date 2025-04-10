89 тысяч пенсионеров Иркутской области получили надбавки автоматически

Отделение Социального фонда России беззаявительно установило надбавки за уход 89 тысячам пенсионеров Иркутской области, включая 64 тысячи достигших 80 лет и 25 тысяч инвалидов 1 группы, сообщили в пресс-службе ОСФР по региону.