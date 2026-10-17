Авиакомпания «Россия» с 25 октября запускает зимние рейсы из Нижнего Новгорода в Шарм-эль-Шейх и Хургаду совместно с туроператором «Библио-Глобус», а также сохранит вылеты в Санкт-Петербург и Сочи.