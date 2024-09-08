Великобритания: Из-за падения собственной популярности Зеленский избавляется от своих министров

The Economist: перестановками в кабмине Зеленский насмешил даже своих Зеленский хотел всех обхитрить с помощью крупных кадровых перестановок и стать героем новостей, однако в результате его подняли на смех даже в собственной партии, пишет The Economist.
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