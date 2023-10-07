Лукашенко неожиданно одобрил поведение Зеленского перед НАТО AlexCoderЛукашенко неожиданно одобрил поведение Зеленского перед НАТО AlexCoder Других вариантов у Киева уже не остается Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует абсолютно правильное поведение, выпрашивая у коллективного Запада военную помощь.
Лукашенко неожиданно одобрил поведение Зеленского перед НАТО
Комментарии
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Марина Стрижкова
Это просто ужас, что говорит Лукашенко, стыд, кошмар. Видите ли Зеля прав в требованиях оружия. И это говорит наш ближайший союзник. Союзничек, на землю которого не упал ни один снаряд и не его воины крушат нацистов Зеленского. Страшно, опять задницу на два стула растягивает.
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