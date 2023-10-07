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Лукашенко неожиданно одобрил поведение Зеленского перед НАТО

Лукашенко неожиданно одобрил поведение Зеленского перед НАТО

Лукашенко неожиданно одобрил поведение Зеленского перед НАТО AlexCoderЛукашенко неожиданно одобрил поведение Зеленского перед НАТО AlexCoder Других вариантов у Киева уже не остается Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует абсолютно правильное поведение, выпрашивая у коллективного Запада военную помощь.

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Комментарии
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Марина Стрижкова
Это просто ужас, что говорит Лукашенко, стыд, кошмар. Видите ли Зеля прав в требованиях оружия. И это говорит наш ближайший союзник. Союзничек, на землю которого не упал ни один снаряд и не его воины крушат нацистов Зеленского. Страшно, опять задницу на два стула растягивает.
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