Лукашенко неожиданно одобрил поведение Зеленского перед НАТО

Марина Стрижкова

Это просто ужас, что говорит Лукашенко, стыд, кошмар. Видите ли Зеля прав в требованиях оружия. И это говорит наш ближайший союзник. Союзничек, на землю которого не упал ни один снаряд и не его воины крушат нацистов Зеленского. Страшно, опять задницу на два стула растягивает.