Два варианта развития событий в случае нашего жесткого ответа

Полная хрень!Хуже не читал... Типа пусть нас убивают каждый день,пусть взрывают,времени у нас много Народу пока тоже! А ты автор не думал что следующей жертвой можешь стать и ты тоже?И тогда времени то у тебя совсем мало!

МК

Михаил Козлов

Финал очередной попытки «Запада» уничтожить Россию. Но близок, близок миг победы. Ура! Мы ломим; гнутся шведы. О славный час! О славный вид! Ещё напор – и враг бежит. А.С. Пушкин. Мира на Земле не будет и в помине, До той поры, как «сатанинская орда»(1) На современном «Куликовом поле» - Украине Не побежит от русских войск, как в прошлые века. Плебейское подобострастие Европы Уверенность вселило в «Сарай ордынский» - Вашингтон, Что его верные холопы Приведут к нему Россию на поклон. Уже не раз пытался «Запад» В свою колонию Россию превратить. Но, получая каждый раз по грязным лапам, Никак не может уяснить: Не по зубам ему Россия – Христианская Держава; Распять Христа синедриону удалось лишь раз. Сейчас не выйдет повторить расправу. Идите в ад. Вот весь наш сказ. 1.Апк. 2.9. 08.07.23г.