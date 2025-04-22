Депутат гордумы Краснодара Галина Глущенко поздравила с Пасхой пациентов детского онкологического отделения

Депутат городской Думы Краснодара, руководитель проекта «Крепкая семья» в краевой столице Галина Глущенко организовала праздник для детей, проходящих лечение в онкологическом отделении Детской краевой клинической больницы.
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