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Депутат гордумы Краснодара Галина Глущенко поздравила с Пасхой пациентов детского онкологического отделения

Депутат гордумы Краснодара Галина Глущенко поздравила с Пасхой пациентов детского онкологического отделения

Депутат городской Думы Краснодара, руководитель проекта «Крепкая семья» в краевой столице Галина Глущенко организовала праздник для детей, проходящих лечение в онкологическом отделении Детской краевой клинической больницы.

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