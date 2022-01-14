Происшествия

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В Россию экстрадирован обвиняемый в многомиллионном мошенничестве

В Россию экстрадирован обвиняемый в многомиллионном мошенничестве

«Из Черногории экстрадирован Николай Каймакчи, обвиняемый в совершении мошенничества в особо крупном размере.

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