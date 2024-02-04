Политолог Сатановский: "Заявление помощника президента США неприемлемо - Россия не колония США"

Politiki.net Я перестал упоминать политолога Евгения Сатановского - ровно в тот момент, когда он уверовал в то, что Свобода слова - это когда ты говоришь, что в голову придет, а тебе за это ничего не будет.
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