Daily Storm

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В России появится обязательный учет домашних питомцев

В России появится обязательный учет домашних питомцев

Кошек и собак планируют включить в закон о маркировкеПервый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что в России планируют ввести обязательную маркировку домашних питомцев.

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