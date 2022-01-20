В России появится обязательный учет домашних питомцев

Кошек и собак планируют включить в закон о маркировкеПервый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что в России планируют ввести обязательную маркировку домашних питомцев.
Кошек и собак планируют включить в закон о маркировкеПервый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что в России планируют ввести обязательную маркировку домашних питомцев.
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