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Уровень воды в Ишиме в селе Викулово приблизился к критической отметке

Уровень воды в Ишиме в селе Викулово приблизился к критической отметке

В Тюменской области зафиксировано приближение к критической отметке уровня воды в реке Ишим на территории села Викулово, следует из данных, опубликованных в Telegram-канале Информационного центра регионального правительства.

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