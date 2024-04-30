Уровень воды в Ишиме в селе Викулово приблизился к критической отметке

В Тюменской области зафиксировано приближение к критической отметке уровня воды в реке Ишим на территории села Викулово, следует из данных, опубликованных в Telegram-канале Информационного центра регионального правительства.
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