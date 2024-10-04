Участвовавшего в СВО нового полпреда президента представили в Уральском федеральном округе

В Екатеринбурге представили нового полпреда президента в Уральском федеральном округе (УрФО) — участвовавшего в специальной военной операции (СВО) Героя России и выпускника программы «Время героев» Артема Жогу.
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