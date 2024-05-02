2 мая в Архангельске стартует Фестиваль дарения

В рамках акции «серебряные» волонтёры по всей стране проведут специальные мастер-классы.У архангелогородцев появится возможность оставить подарки для семей участников СВО, а взамен получить памятные сувениры.
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