«Кто-то заметил маму в положении»: Евгений Петросян раскрыл тайну своего имени

Юморист Евгений Петросян признался, что День Победы определил его судьбу еще до рождения. По словам звезды «Кривого зеркала», его мама, Белла Григорьевна, находилась на четвертом месяце беременности и 9 мая 1945 года выбрала имя будущему наследнику.