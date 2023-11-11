Москва лидирует по скорости мобильного интернета, регионы отстают

Москва стала городом с самым быстрым мобильным интернетом в России. По данным агентства TelecomDaily, за год средняя скорость мобильного интернета в столице выросла более чем на 20% и достигла 63,2 Мбит/с.
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